« Pékin Express : le choix secret » : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 2 du 23 février)

5 ( 9 )

« Pékin Express : le choix secret » résumé et replay de l’épisode 2 du jeudi 23 février 2023 – C’est parti pour l’épisode 2 de Pékin Express. Après l’élimination de Colette et Léa, place à la seconde étape.







Publicité





Ça démarre par une recherche compliquée, les binômes communiquent par talkies. Paloma et Jason sont les premiers à réussir à récupérer leur photo ! Il faut ensuite réduire des pierres en poudre et faire un parcours avec une assiette remplie de la poudre. Tous prennent ensuite la route, mais pour commencer le stop il faut faire un mime au chauffeur !

Les trois premières équipes à rejoindre Stéphane se qualifieront pour l’épreuve d’immunité. Alexandra et Laura réussissent le mime et repartent les premières ! Elles dépassent Luc et Cyrille.







Publicité





Tanguy et Florian arrivent les premiers et se qualifient pour l’épreuve d’immunité. Ils gagnent en prime une nuit dans un hôtel de luxe ! Alexandre et Chirine sont 2èmes, Alexandra et Laura sont 3èmes.

Tous les binômes cherchent ensuite un toit pour la nuit. Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité dans le désert de sel. Ils doivent franchir un parcours d’obstacles à bord d’un camion. Le conducteur a les yeux bandés et son binôme le guide. Il faut ensuite retrouver un sachet de poivre dans un tas de sel ! C’est Alexandre et Chirine qui remportent cette épreuve d’immunité !



Publicité





La course reprend. Et c’est une nouvelle fois Alexandra et Laura qui remportent cette étape et la fameuse amulette ! Paloma et Jason sont derniers et doivent donc passer par le duel final. Avec le choix secret, les autres équipes votent pour désigner leurs adversaires. Nathalie et Angie, et Cyrille et Luc sont à égalité. Alexandra et Laura décident que c’est Cyrille et Luc qui iront en duel final.

Pékin Express, le duel final : et le premier binôme éliminé est…

Place au duel final. Paloma et Cyrille s’affrontent. C’est très serré mais Paloma revient la première ! Elle qualifie donc son binôme pour l’épisode 3. Cyrille et Luc doivent ouvrir l’enveloppe noire pour découvrir si elle est éliminatoire ! Et c’est le cas, ils sont donc éliminés.

Pékin Express : le choix secret, le replay de l’épisode 2

Si vous avez loupé ce deuxième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note