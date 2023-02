Piste Noire du 6 février : le final de la saison 1 ce soir sur France 2

4.6 ( 10 )

Piste Noire au programme TV du lundi 6 février 2023 – Ce lundi soir, France 2 termine la diffusion de la saison 1 de la série « Piste Noire ». Cette saison s'achève avec les deux derniers épisodes inédits.







A voir dès 21h10 sur France 2







Piste Noire du 6 février 2023, vos épisodes inédits

Épisode 5

La maire est retrouvée morte à la suite d’une chute du pont des Clairies.

Servoz, sous le choc, ne croit absolument pas à la thèse d’un banal accident. Il fait écouter à Emilie le dernier message qu’il a reçu de Florence : elle se sentait en danger. Définitivement, tout les ramène au projet des Clairies 3000 et Emilie et Servoz décident d’interroger Jourdan.

Émilie tente en vain de joindre Alexia, qui a soudain disparu !

Elle ignore qu’Alexia a été victime d’une agression, un message clair d’intimidation qui n’a pourtant que l’effet contraire : sa volonté de faire capoter le projet immobilier n’en est que plus déterminée !

Emilie découvre des photos où Boris prend de la cocaïne le soir de l’incendie. Le champion a-t-il été l’objet d’un chantage ?

Épisode 6

Tout accuse Boris, qui se réfugie dans le silence.

Contrairement à Servoz, Émilie ne croit pas à l’entière culpabilité de Boris, qui avoue s’être battu avec le saisonnier — mais il ne l’a pas tué ! Mais alors, qui a mis le feu à la caravane ?

Un appel en urgence les interrompt : Alexia et un groupe fortement organisé ont pris possession du chantier à 3 000 m. Ils ont rameuté la presse pour dénoncer la corruption de la mairie et le désastre écologique du projet.

Emilie et Servoz foncent sur place pour assister à une démonstration de force du groupe d’écolos. Tous ignorent encore que le chantier envahi dans un joyeux désordre va devenir l’arène d’une fin dramatique, un règlement de compte familial autant que judiciaire…



Piste Noire, les interprètes

Avec Constance Labbé (Emilie Karras), Thibault de Montalembert (Loïc Servoz), Hélène Seuzaret (Florence Clairevoix), Pierre-Yves Bon (Boris Arnoux), Déborah Krey (Charlotte Arnoux), Christiane Millet (Anne Monfort), Christian Rauth (Denis Monfort), Solène Rigot (Alexia Maldini), Jules Sagot (Baptiste Monfort), Dimitri Storoge (Grégory Jourdan), Michaël Abiteboul (Markus)…

Piste Noire – rappel du synopsis

Les Alpes, majestueuses, la neige immaculée. Un skieur dévale les pentes, défiant la gravité, flirtant avec ses limites. Il fonce dans l’immensité blanche.

A l’Isba, le plus bel hôtel de la station des Clairies, on fête la victoire de Boris, le champion de descente, enfant chéri du pays.

Au pied de la station, dans un campement de fortune, une caravane brûle, enfermant dans ses flammes un saisonnier mal logé.

Emilie, jeune gendarme de la SR de Lyon, va mener l’enquête dans les coulisses meurtrières d’une station de ski où elle a passé sa jeunesse.

