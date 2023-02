« Les souvenirs » : votre film ce soir sur France 3 (6 février 2023)

4.6 ( 10 )

Le film « Les souvenirs » est rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un très beau film signé Jean-Paul Rouve avec Annie Cordy, Michel Blanc ou bien encore Chantal Lauby.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3. Possibilité de suivre le film en streaming via le site et/ou l’application France.TV en choisissant l’option DIRECT.. Comme pour tout film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







L’histoire en quelques lignes

Romain, 24 ans, vient de perdre son grand-père et il veille le plus possible sur sa grand-mère, Madeleine, 85 ans, dont la santé est fragile. Un jour, Madeleine chute à son domicile et se retrouve à l’hôpital. Michel, le père de Romain, et ses deux frères décident de l’emmener dans une maison de retraite, malgré son refus. Mise sur le fait accompli, Madeleine est anéantie. Elle se sent perdue au milieu de tous ces « vieux ». Heureusement, les visites surprises de son petit-fils viennent égayer son quotidien morose. Récemment à la retraite, Michel fait mine de se sentir libéré mais en fait, il vit mal la situation. Pendant ce temps, Madeleine profite d’une sortie avec Romain pour lui demander de la ramener chez elle. Elle apprend alors que son appartement a été vendu sans qu’elle soit au courant. Peu après, elle disparaît de la maison de retraite…



A propos

Cette comédie dramatique aussi profonde que touchante doit beaucoup à l’interprétation d’Annie Cordy, qui incarne Madeleine, et de Mathieu Spinosi (Clem, Guyane…), dans le rôle de son petit-fils, Romain. Avec un ton décalé et des dialogues aussi savoureux qu’énergiques, Jean-Paul Rouve confirme son talent de réalisateur en peignant avec réalisme la difficulté des relations familiales, la douloureuse question de la fin de vie et l’inéluctable impuissance face au temps qui passe. Il cumule cette fois encore la casquette de réalisateur et d’acteur (Sans arme, ni haine, ni violence ; Quand je serai petit) puisqu’il joue le rôle du directeur de l’hôtel qui emploie Romain. Michel Blanc, en jeune retraité déboussolé, forme un couple usé par le temps avec Chantal Lauby, dans le rôle de Nathalie. Par ailleurs, le comédien joue à nouveau le fils d’Annie Cordy au cinéma puisqu’ils avaient déjà partagé des liens de sang dans Madame Edouard, en 2004.

Teaser vidéo

En attendant de (re)découvrir le film, voici la bande-annonce.

