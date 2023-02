Un si grand soleil du 15 février : Claudine provoque Becker (résumé et vidéo épisode 1087 en avance)

4.6 ( 7 )

Un si grand soleil du 15 février, spoiler résumé de l’épisode 1087 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 15 février 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Johanna et Milo font un footing. Milo confie à Johanna qu’il est soulagé suite au témoignage contre Soriano. Johanna lui rappelle que ce n’est pas encore gagné mais Milo retrouve de l’espoir et la remercie.







De son côté, Gérald ne comprend pas comment Marius a pu lui faire ça. Il se confie à Yasmine, il n’arrive plus à le joindre et s’inquiète. Yasmine pense que l’enquête prouvera que Marius a tout inventé.



A la galerie, Marc vient voir Alix et Hélène. Elles vont montrer à Marc le mystérieux film de Definod. Elles lui disent qu’elles attendent Christian pour le visionnage.

Ulysse est avec Bilal. Ils vont profiter de son jour de repos. Bilal aimerait voir son atelier, Ulysse a l’air gêné… Il préfère prendre l’air et décline. Bilal dit qu’il comprend.

Claudine retrouve le procureur Bertier. Elle lui reproche de s’être acharné contre sa cliente, il lui explique que non mais il est de mauvaise humeur. Il attend le dîner qu’elle lui a promis… Becker les voit et vient parler à Claudine, il lui demande à quoi elle joue avec lui. Claudine affirme se le mettre dans la poche pour mieux lui nuire, et s’en va…

A la galerie, Marc met le film, Christian arrive. Ils visionnent le film, Alix et Hélène ont l’air inquiètes… Mais Marc et Christian ont l’air d’y croire. Marc est emballé, Christian note qu’on reconnait bien son style sur sa deuxième oeuvre. Marc va essayer d’identifier l’endroit où le film a été tourné.

A l’hôpital, Yasmine veut parler à Evan. Elle lui parle de Gérald, elle lui assure qu’il est intègre et qu’il n’a pas pris le chantier à la légère. Evan lui dit que c’est la justice qui décidera, il n’a pas besoin de ses explications.

Ulysse et Bilal se baladent en bord de mer. Ils parlent de leurs métiers respectifs, Bilal lui fait découvrir le sien. Ludo arrive et les découvrent en plein labo de chimie… Il n’a plus de place pour cuisiner.

Hélène et Christian trinquent à leur découverte. Christian est convaincu qu’il y a d’autres oeuvres et compte bien enquêter. Alix appelle Ulysse, qui lui demande d’arrêter de lui mettre la pression. Il lui dit que c’est du harcèlement mais Alix lui rappelle qu’ils jouent leur avenir ! Il lui assure qu’elle aura ses tableaux mais lui dit d’arrêter de l’appeler.

Yann parle à Becker de l’enquête, ça n’avance pas et Yann se dit paumé. Claudine appelle Marius, elle lui dit que tout se passe comme prévu. Elle lui dit que de l’argent l’attend dans sa boite aux lettres pour la suite du plan. Marius s’inquiète des conséquences, Claudine tente de le rassurer… Il ne devrait avoir que du sursis.

Claudine met des gants pour récupérer une feuille et la place dans une enveloppe au cabinet, à l’intention du procureur !

VIDÉO Un si grand soleil du 15 février extrait, Claudine face à Becker

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

