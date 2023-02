Un si grand soleil du 1er mars : Johanna cherche des preuves (résumé et vidéo épisode 1096 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 1er mars, spoiler résumé de l’épisode 1096 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 1er mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Johanna appelle Milo, il l’envoie balader mais elle insiste pour lui parler. Elle lui dit qu’elle a compris ce qui s’est passé. Elle lui dit qu’ils ont été piégés tous les deux, Milo n’y croit pas et l’envoie balader. Johanna préfère raccrocher.







Alix et Ulysse peaufine les détails de la fin de leur plan… Pendant ce temps là, Johanna dit à Florent qu’elle a tout compris : c’est Claudine qui est derrière tout ça ! Florent ne comprend rien, Johanna lui explique que Claudine a monté ce coup et qu’elle s’est ensuite positionnée en sauveuse. Florent a du mal à y croire.



Alix dicte à Ulysse le texte qu’il doit écrire, il s’agit d’un faux acte de décès d’un inconnu avec un carnet de croquis au nom de Manuel Definod.

Au cabinet, Florent retrouve Claudine. Elle lui dit que le cabinet doit faire du chiffre… Elle le trouve trop mobilisé par des dossiers qui ne paient pas. Florent l’envoie balader et lui rappelle que c’était son cabinet !

Alix explique à Hélène qu’elle fabrique des preuves, elle a fait un faux certificat de décès de Definod. Hélène hallucine… Alix veut planquer ce faux aux archives. Hélène pense que c’est trop, Christian va sentir qu’il y a un loup. Alix l’envoie balader et exige qu’elle l’accompagne aux archives !

Au commissariat, Hugo est avec Cross. Il souligne le fait qu’il a besoin de vacances, Yann lui parle de Johanna… Hugo lui conseille de l’appeler.

Bilal rejoint Ulysse dans son atelier, il découvre enfin ses tableaux. Ils s’embrassent. Pendant ce temps là, Alix et Hélène sont aux archives. Elles placent le certificat au bon endroit. Mais un surveillant entend du bruit… Elles se cachent, Hélène est en panique. Mais c’est l’heure de sa pause, un collègue l’appelle et il s’en va !

Alix appelle Marc, elle lui parle de la rumeur au sujet de Definod. Elle lui demande de faire taire la rumeur de Chaligny en trouvant des preuves irréfutables. Elle lui demande de trouver un acte prouvant son existence… Marc rechigne, ça va lui prendre trop de temps. Mais le rédac chef trouve que l’idée n’est pas mauvaise. Il propose d’envoyer le nouveau stagiaire chercher !

Johanna reçoit un appel de Yann, il lui dit qu’il est soulagé pour elle et il est désolé. Il dit qu’il n’arrive pas à l’oublier, il aimerait qu’ils se revoient. Johanna fit que c »est pas le moment. Elle raccroche et vient voir Marius. Johanna

