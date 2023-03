50mn Inside du 4 mars : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 10 )

50mn Inside du 4 mars 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 4 mars 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

⚡️ À la Une : Quand le divorce libère les stars !

Passée l’épreuve de la rupture, elles sont nombreuses à profiter de leur célibat pour se réinventer et en mettre plein la vue à leur ex ! On se souvient tous de la Princesse Diana, rayonnante et sublime, quelques 2 semaines après sa séparation d’avec Charles. Ou de la chanteuse Adèle, métamorphosée après son divorce. En ce moment c’est la mannequin superstar Gisèle Bundchen qui s’éclate sur tous les réseaux! Est-ce seulement une posture ou une vraie libération ?

🏠 En intimité avec Adeline Toniutti

On l’a découverte lors de la dernière saison de la Star Academy : Adeline Toniutti, la professeure de chant des élèves, avec sa chevelure rousse flamboyante et son énergie débordante. À 34 ans, celle qui se destinait à une carrière de chanteuse lyrique a connu un destin particulier, jalonné d’épreuves, mais dont elle a su tirer le meilleur.



📸 Le portrait : rencontre avec Vianney

Le chanteur, qui vient de fêter ses 32 ans, a annoncé vouloir arrêter la scène, pendant quelque temps, afin de se concentrer sur d’autres projets et être davantage présent pour son fils, Edgar. Il se confie sur son état d’esprit du moment.

🎥 La Story : Jim Carrey

Ace Ventura, The Mask ou encore Le Truman Show… Jim Carrey est un acteur inclassable, capable de tout jouer. De nous faire rire avec ses mimiques, ses grimaces et ses blagues potaches, et de nous émouvoir dans ses films comme dans sa vie personnelle. Retour sur le destin extraordinaire de cette icône aussi drôle que fragile.

50mn Inside du 4 mars 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret de la Fashion Week

À quoi ressemble le quotidien des mannequins dans cette folle semaine ? Cette semaine à Paris c’était la Fashion Week, l’occasion pour nous d’en savoir plus sur ce métier qui suscite tant de rêves et de fantasmes : les Mannequins. Comment s’y prennent ces jeunes femmes pour devenirles nouvelles stars des podiums ? À quoi ressemble leur quotidien dans cette folle semaine ?

📍 Le document d’Inside – l’Ile Maurice

Cette semaine nous partons sur l’île Maurice, mais pas celle que vous imaginez … Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette destination a bien plus à offrir que des séjours en hôtel de luxe sur des plages paradisiaques …

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

