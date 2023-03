5 ( 7 )

C à vous du 17 mars 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 17 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Recours au 49-3 pour la réforme des retraites : les oppositions se mobilisent pour faire tomber l’exécutif Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l’Assemblée nationale

🔵 📌 Comment Xi Jinping tient la Chine : Christine Ockrent, journaliste et écrivain, auteure du livre “L’empereur et les milliardaires rouges” paru aux Editions de L’Observatoire

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Tomer Sisley pour la fiction TV “Comme un fils”, diffusée lundi 20 mars à 21H10 sur TF1

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Guibert – Chef Relais Chateaux Anne de Bretagne

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Waly DIA pour son spectacle “Ensemble ou rien”, en tournée dans toute la France / dernière date au Zénith de Paris le 15 avril; et Olivia Leray pour son livre “De l’eau dans ton vin”, paru aux Editions Fayard

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 17 mars 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note