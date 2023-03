4.6 ( 10 )

C dans l'air du 17 mars 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 17 mars 2023 : le sommaire

⚫ Ludovic Franceschet (éboueur, auteur de « Plus tard, tu seras éboueur »)

Les tonnes de déchets continuent de s’entasser dans Paris et dans certaines autres villes de France, tandis que les éboueurs entament leur 11e jour de grève contre la réforme des retraites. Un mouvement social auquel la maire de Paris, Anne Hidalgo, a apporté son “soutien total, entier”, tout en pointant la responsabilité de l’exécutif.

Dans la capitale, le gouvernement décide alors de passer en force. Sans surprise, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, sur ordre du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, a informé mercredi dans la soirée Anne Hidalgo de sa décision de réquisitionner des éboueurs. La maire de Paris a donc transmis aujourd’hui à la préfecture de police la liste des 4000 noms des agents de la propreté des services de la ville ainsi que leur adresse, sur demande du préfet de police. « Dès ce matin, cette réquisition fonctionne et permet de ramasser ces poubelles », a annoncé Gérald Darmanin. Selon le ministre, les poubelles, en plus de poser un problème d’insalubrité, sont des « armes qu’il faut retirer de l’espace public ».

Jeudi soir, des piles de déchets ont été incendiés par des manifestants après l’évacuation de la place de la Concorde à Paris, où près de 6000 personnes se sont rassemblées à la suite de l’utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire passer en force la réforme des retraites. « L’opposition est légitime, les manifestations sont légitimes, le bordel ou la bordélisation non », a affirmé le ministre de l’Intérieur en dénonçant notamment « des effigies brûlées » à Dijon et des « préfectures prises pour cible ». Au total, 310 personnes ont été interpellées jeudi en France dont 258 à Paris.

« Ça me fait mal au cœur, mais ne pas ramasser les déchets, c’est notre seul moyen de pression », affirme Ludovic Franceschet, éboueur à la ville de Paris, auteur de Plus tard, tu seras éboueur, publié chez City éditions. Il reviendra sur son parcours et les raisons qui l’ont poussé à exercer le métier d’éboueur et sur ce mouvement de grève, déjà reconduit jusqu’au 20 mars.

⬛ Motion de censure : le gouvernement peut-il tomber ?

« La réforme des retraites n’est pas un échec ». Olivier Dussopt s’est défendu ce matin, suite au recours très contesté du 49.3 par Elisabeth Borne hier après-midi. Ce passage en force n’est pas une défaite aux yeux du ministre du travail, et pourtant cela en a tout l’air. Elisabeth Borne, présentée depuis son arrivée rue de Varenne comme femme de compromis a dû se résoudre à utiliser cette arme constitutionnelle faute d’avoir élargi sa majorité relative, actant ainsi l’échec de son pacte avec les Républicains.

Hier, en montant à la tribune de l’Assemblée, la Première ministre s’est vue huée par toute la gauche, noyée sous la Marseillaise chantée par les députés de la France insoumise. À l’extérieur, des milliers de manifestants se sont immédiatement massés sur la place de la Concorde. Ainsi, partout en France, des rassemblements spontanés ont marqué de leur colère les villes, et les rues en feu ont fait le tour des médias.

Aujorud’hui, tout le monde a les yeux rivés sur une motion de censure transpartisane qui pourrait renverser le gouvernement ce lundi. Celle-ci vient d’être déposée par le groupe centriste Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), et son très respecté chef de file, Charles de Courson. Cependant, si cette motion était votée par les députés du Rassemblement National et par ceux de la Nupes, il faudrait que la moitié des députés Républicains la votent également pour qu’elle soit adoptée. Difficile mais pas impossible. Les tractations sont donc nombreuses pour convaincre cette trentaine de députés qui pourrait faire tomber Elisabeth Borne et rejeter cette réforme des retraites.

Quel que soit le résultat lundi, le climat social risque d’exploser suite à ce 49.3. Celui de trop dans l’opinion publique. Au vu des images d’hier, certains commentateurs évoquent le risque de Gilet-jaunisation du mouvement. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, avait prévenu qu’un recours au 49.3 serait « dangereux ». La possibilité que les syndicats soient débordées par leur base est en effet réel.

Dans ce contexte, la grève des éboueurs pourrait s’aggraver encore dans la capitale. Si Gérald Darmanin a demandé à la ville de Paris de réquisitionner du personnel pour évacuer les 7000 tonnes d’ordures, celui-ci s’est vu obtenir une fin de non-recevoir par Anne Hidalgo. Le préfet de Paris a donc « requis le service de propreté de la ville » a déclaré ce matin le ministre de l’Intérieur, qui a assuré que la réquisition « fonctionnait ».

Alors, qu’attendre des prochains jours du côté du mouvement social ? Elisabeth Borne peut-elle rester Première ministre ? La motion de censure transpartisane peut-elle la faire tomber ? Le ramassage des poubelles à Paris va-t-il vraiment reprendre ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 17 mars 2023 à 17h40 sur France 5.

