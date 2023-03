5 ( 6 )

C à vous du 20 mars 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien commencer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 20 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Motions de censure : le gouvernement peut-il tomber ? On en parle avec François Bayrou, président du MoDem, Haut-commissaire au Plan, maire de Pau

🔵 📌 Réchauffement climatique : le Giec publie aujourd’hui son diagnostic Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du Giec

🔵 📌 « J’étais à ça » avec Camille Cottin

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe propriétaire du restaurant “Dante” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jean Dujardin pour le film “Sur les chemins noirs”, au cinéma le 22 mars

