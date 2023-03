5 ( 8 )

C dans l'air du 20 mars 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 20 mars 2023 : le sommaire

⚫ Yannick Jadot, député européen EELV, sera ce soir l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair.

C’est la fin d’un cycle lancé en 2015. Aujourd’hui, la publication d’une synthèse sur le changement climatique va conclure le 6e cycle de travail des experts du Giec. Pour le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, « les dirigeants ont besoin d’une orientation scientifique solide, franche et détaillée pour prendre les bonnes décisions et accélérer la sortie des énergies fossiles et la réduction des émissions ».

Au cours des huit dernières années, les experts du Giec ont planché sur trois rapports spéciaux, consacrés à des thématiques précises : l’impact d’un réchauffement mondial de 1,5°C, sur les océans et le monde des glaces et sur les sols de la planète. Ainsi que sur un rapport d’évaluation sur l’évolution du changement climatique, sur ses conséquences et sur les solutions.

Dans leur synthèse, les experts du Giec rappellent qu’il existe de « multiples options réalisables et efficaces » pour réduire notamment les émissions de gaz à effet de serre et celles-ci « sont disponibles maintenant ». Selon eux, « cinq ans plus tard, ce défi est devenu encore plus grand en raison d’une augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre ». Pour Hoesung Lee, le président du Giec, « ce rapport de synthèse souligne l’urgence de prendre des mesures plus ambitieuses ».

Les émissions diffèrent fortement selon les revenus : 10 % des ménages les plus riches sont responsables de 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais « toutes les régions du monde » sont déjà affectées par des dérèglements rapides, « sans précédent » et grandissants. En 2022, les émissions de CO2 des énergies ont crû de 0,9 %, pour atteindre un record de plus de 36,8 milliards de tonnes. Mais selon l’AIE, 550 millions de tonnes de CO2 ont aussi été évitées par les infrastructures nouvelles d’énergies bas carbone. Mais l’Asie, quant à elle, a vu ses émissions croître de 4,2 %, tirées par sa croissance économique.

Alors que les signataires de l’accord de Paris se sont engagés à contenir le réchauffement bien en dessous de 2°C et, si possible, à 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, cet objectif semble s’éloigner. En l’état des engagements climatiques pris par les Etats, nous nous dirigeons actuellement plutôt vers un monde à +3 degrés d’ici à la fin du siècle… Yannick Jadot reviendra sur le rapport de synthèse du Giec, initié en 2015.

⬛ Borne, Macron : et maintenant ?

Journée décisive ce lundi pour le gouvernement dont le destin est lié aux deux motions de censure examinées à partir de 16 heures à l’Assemblée nationale. Deux textes, l’un du Rassemblement national, l’autre transpartisan, déposé par le groupe centriste LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires), voté par la Nupes, le RN mais aussi une partie des députés LR. De quoi donner des sueurs froides à l’exécutif… Le seuil à atteindre est 287 voix, la majorité absolue. Dans ce cas, la réforme des retraites serait rejetée et le gouvernement renversé. Les yeux sont donc aujourd’hui rivés sur les 61 députés LR qui détiennent les clés de ce scrutin.

« Nous ne voterons aucune motion de censure. Nous ne voulons pas rajouter du chaos au chaos », a assuré le président du parti, Eric Ciotti, à l’issue d’une réunion du groupe LR. Mais lors de cet échange, ils ont été malgré tout douze députés à s’être exprimés en faveur d’une motion de censure et 31 contre. Plusieurs d’entre-deux, dont Aurélien Pradié, ont depuis confirmé vouloir voter la motion de censure déposée par le groupe LIOT, quand d’autres demeurent silencieux. Alors combien y aura-t-il de frondeurs chez LR ?

Le déclenchement jeudi dernier de l’arme constitutionnelle du 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote la réforme des retraites n’a fait qu’attiser la contestation dans le pays et ouvert une crise politique majeure. Depuis jeudi, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire. Transports, énergie, école… les blocages se multiplient. En attendant une nouvelle journée d’actions le 23 mars à l’appel de l’ensemble des organisations syndicales, la grève se durcie dans les raffineries. Les syndicats ont affirmé ce lundi que d’ici à demain soir les sept raffineries de métropole seront totalement bloquées et dans les Bouches du Rhône de nombreuses stations-service sont déjà affectées par des pénuries de carburants. Les éboueurs poursuivent également leur mouvement à Paris, Rennes ou Nantes. Des arrêts de travail de surveillants étaient également redoutés dans les lycées, pour la première journée des épreuves de spécialité du bac 2023 et des surveillants supplémentaires ont été convoqués par le ministère de l’Education.

Face à la colère exprimée, Emmanuel Macron a souhaité dimanche dans un communiqué que la réforme « puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous ». Le président de la République a également indiqué que tout est fait pour protéger les parlementaires qui soutiennent la réforme et dont les permanences sont parfois vandalisées. Ce qui fut le cas de celle d’Éric Ciotti, caillassée ce week-end à Nice. De plus en plus d’élus font également remonter les « pressions » qu’ils subissent de la part de leurs électeurs mais aussi de l’exécutif. Les députés de La France insoumise ont demandé ce lundi la création d’une commission d’enquête sur d’éventuelles « pressions » ou promesses de l’exécutif envers des parlementaires pour s’assurer de leur soutien à la réforme des retraites.

Alors, pourquoi l’exécutif a-t-il choisi de recourir au 49.3 ? Quelles en seront les conséquences politiques ? Combien de Républicains soutiendront la motion de censure de LIOT ? Comment sortir de la crise politique ?



