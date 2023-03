5 ( 8 )

C à vous du 31 mars 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien terminer la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 31 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Guerre en Ukraine, intelligence artificielle, retraites… Thierry Breton, commissaire européen pour le Marché intérieur, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Contre toute attente, Sophie Binet succède à Philippe Martinez à la tête de la CGT. On en parle avec Jean-François Amadieu, sociologue du travail, professeur à l’Ecole de management de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne.

🔵 📌 L’ancien président Donald Trump inculpé au pénal, une première dans l’histoire des Etats-Unis. Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des Etats-Unis, est sur le plateau de C à vous

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Jeff Goldblum présente son nouvel EP “Plays well with others” sorti le 24 mars

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Julien Raphanel, Chef du restaurant “La Grande Georgette” à Reims

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : François Civil, Pio Marmaï, Eva Green et Martin Bourboulon pour le film “Les Trois Mousquetaires : d’Artagnan”, en salle le 5 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 31 mars 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note