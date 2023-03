4.8 ( 5 )

C à vous du 7 mars 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 7 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 L’immunothérapie, nouvel espoir face au cancer ? On en parle avec le Professeur Nicolas Girard, pneumologue spécialisé en oncologie thoracique, responsable de l’Institut du Thorax Curie-Montsouris

🔵 📌 Réforme des retraites, inflation… Jordan Bardella, président du Rassemblement National et député européen, est l’invité de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Nadia Farès et Nathalie Marchak pour la mini-série “Les Siffleurs”, diffusée demain à 21h10 sur France 2

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mickaël Meunier – Chef du restaurant de “La Villa Duflot” à Perpignan

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jacques Weber pour son livre “On ne dit jamais assez aux gens qu’on les aime”, à paraître demain aux Editions de l’Observatoire, et son spectacle “Weber à vif”, du 8 mars au 30 avril à la Scala à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 7 mars 2023 à 19h sur France 5.



