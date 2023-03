5 ( 4 )

C dans l’air du 7 mars 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 7 mars 2023 : le sommaire

⚫ Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe-Ecologie-Les Verts, sera ce soir l’invitée de Caroline Roux.

Depuis 2019, avec la loi d’orientation des mobilités, 11 agglomérations ont instauré une zone à faibles émissions (ZFE). En 2021, la loi Climat et résilience a étendu le dispositif à l’ensemble des agglomérations de plus de 150.000 habitants : d’ici à 2025, 45 villes pourraient être concernées. D’ici là, la mise en place des ZFE concernera les véhicules de vignette Crit’Air 3 et plus dès le 1er janvier 2024. Selon une étude menée par Aramis, cela correspond à 40% du parc automobile actuel français.

Pour le secrétaire national du Parti Communiste Fabien Roussel, “c’est une bombe sociale parce qu’il y a aujourd’hui dix millions d’automobilistes qui vont être interdits de se déplacer”. De son côté, la leader d’Europe Écologie-Les Verts Marine Tondelier déplore le manque d’accompagnement. Dans ces conditions, et parce que “le gouvernement n’a rien anticipé”, elle juge nécessaire de “prendre son temps” pour déployer le dispositif. C’est le cas de la métropole lyonnaise gérée par les verts qui recule et se donne 3 mois de concertations de plus.

D’un point de vue environnemental, ces ZFE sont justifiées puisque d’après Santé Publique France, chaque année, la pollution de l’air serait responsable de 40 000 décès prématurés dans notre pays. Pour autant, elles posent un problème de justice sociale puisque dans les faits, les ZFE vont avant tout pénaliser les plus pauvres, c’est-à-dire ceux qui roulent dans les véhicules les plus anciens donc plus polluants et qui ont difficilement les moyens d’en changer. D’après la dernière enquête mobilité de l’Insee, 38% des ménages les moins favorisés possèdent un véhicule très polluant, et seront donc exclus de la circulation en ville. En Seine-Saint-Denis par exemple, trois quarts des voitures devront rester au garage en 2024.

Quand il s’agit de la voiture le risque politique est toujours très fort : les portiques pour les poids lourds ont donné les bonnets rouges, la taxe carbone et le passage à 80 km/h heure ont donné les gilets jaunes. Pour Marine Tondelier, “les mesures écologiques, ça ne marche pas quand c’est imposé d’en haut, quand ce n’est pas concerté avec la population”. Elle reviendra sur la mesure des ZFE qui selon elle, est “injuste socialement”.

⬛ Ukraine : Pékin met en garde Washington

«Un risque de conflit et de confrontation ». C’est en ces termes que Qin Gang, le ministre chinois des Affaires étrangères, a qualifié lundi soir la situation de plus en plus tendue entre son pays et Washington. Une déclaration sous forme de blâme, et où les États-Unis sont accusés de vouloir « endiguer » l’Empire du Milieu. Sur le conflit ukrainien, la Chine estime également que Washington est une « main invisible » alimentant la guerre dans le but de « servir un certain agenda géopolitique ». Ces affirmations font craindre le pire sur le plan diplomatique, surtout que Pékin refuse toujours de décrire l’offensive en Ukraine comme une agression de la Russie.

Tout ceci advient après une multiplication des frictions entre les États-Unis et la Chine : ouïghours, déséquilibre de la balance commerciale, Taïwan… la tension diplomatique a même atteint son paroxysme récemment avec la controverse autour d’un ballon chinois ayant survolé le territoire américain. Washington a abattu le mois dernier l’appareil en le présentant comme un ballon espion, ce qu’ont nié les autorités chinoises. Face à cela, Donald Trump assure qu’une troisième guerre mondiale pourra être évitée s’il revient au pouvoir.

Xi Jinping s’apprête en tout cas à obtenir un troisième mandat présidentiel dans quelques jours. Le parlement chinois se réunit actuellement pour officialiser sa prolongation à ses fonctions. À 69 ans, le leader continue donc d’exercer un pouvoir qu’il souhaite garder à vie. Actée en octobre dernier, cette reconduction avait reçu les « chaleureuses félicitations » des dirigeants russe et nord-coréen, Vladimir Poutine et Kim Jong-Un.

En Corée du Nord justement, le ton monte aussi avec les États-Unis. Kim Yo-Jong, la puissante sœur de Kim Jong-Un, a averti ce mardi que toute interception des missiles que la Corée du Nord testera au-dessus du Pacifique durant les prochains exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, « sera considérée comme une claire déclaration de guerre » contre son pays. Une manière de plus de montrer les muscles face à l’Occident, après la parade militaire du 9 février dernier, qui a présenté en grandes pompes l’arsenal et les armes les plus avancés du pays.

Alors, le risque de confrontation entre Pékin et Washington est-il réel ? Qu’attendre du nouveau mandat de Xi Jinping ? Les menaces de la Corée du Nord envers les États-Unis sont-elles à prendre au sérieux ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 7 mars 2023 à 17h40 sur France 5.

