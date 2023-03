Echappées Belles du 18 mars : direction les Pyrénées ce soir sur France 5 (sommaire)

5 ( 4 )

Echappées Belles du 18 mars, à 20h55 – « Un hiver dans les Pyrénées »

Nichée entre les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne et l’Espagne, le département des Hautes-Pyrénées est au cœur de cette chaîne de montagnes. La nature époustouflante qu’offrent les massifs, les vallées et les plaines de l’ancien comté de Bigorre est une invitation à se ressourcer dont profitent ses 230 000 habitants. Les touristes ont bien compris les atouts de ce magnifique département puisqu’ils constituent la première activité économique du département. Outre l’émotion suscitée par l’esthétique environnante, les Hautes-Pyrénées, forte de ses traditions, ont su se tourner vers l’avenir en préservant leurs espaces, leur faune et leur flore pour ainsi offrir à ses visiteurs un parfait écrin de bien-être en en se reconnectant à la nature.

Sports d’hiver mis à part, les Hautes-Pyrénées, connue pour l’accueil chaleureux de ses habitants, permettent de s’évader d’un quotidien en provoquant une réelle coupure. Ici, on ne se réapproprie pas seulement l’environnement. On se ressource, on se recentre sur nos ressentis, nos émotions et l’on découvre à travers tous nos sens ce que la nature a de merveilleux, d’épanouissant. La montagne, moyenne ou haute, saisit d’abord la vue avant de toucher l’esprit. Les forêts, les chanteurs, les animaux, les glaciers, la gastronomie…finissent de compléter le spectre de l’éveil des sens.

Accompagnés par des amoureux de leur région, nous allons nous lancer à corps perdu dans cette nature revigorante et attachante. Souvent isolés mais ouverts au monde, les Bigourdans ont soif de partager les secrets de leur joie de vivre et de montrer comment leur environnement leur offre tout ce dont ils ont besoin. Pays attaché à ses traditions, les Hautes-Pyrénées savent composer avec une certaine modernité, toujours dans l’optique de préserver ce cadre merveilleux dans lequel ils vivent et ainsi pouvoir accueillir des visiteurs prêts à en prendre plein les yeux et le cœur.

Qu’est-ce qui fait la force d’attraction de l’environnement pyrénéen ? Qu’est-ce qui fait des Pyrénées un terrain de jeu particulièrement propice à la reconnexion avec la nature ? C’est ce que Sophie Jovillard va essayer de découvrir en profitant de son passage dans les Hautes-Pyrénées pour recharger ses batteries en enrichissant ses cinq sens.

Reportages : La montagne intensément / Les vertus de la nature / Chronique du petit village d’Aulon / La montagne chantée / L’eau qui guérit.



Echappées Belles du 18 mars à 22h30 – « Bienvenue en Géorgie »

La Géorgie, un pays de cocagne à la croisée des chemins de l’Europe et de l’Asie : cachée entre les chaînes montagneuses des grand et petit Caucase, la petite perle a su se faire une place entre le géant russe et l’Orient. La générosité et l’hospitalité des Géorgiens ne sont pas une légende. Européenne, slave, turque, perse… de multiples influences contribuent à leur étonnant caractère et leur culture. Entre la capitale Tbilissi et la campagne, Jérôme va partir à la rencontre de ce peuple en empruntant les routes sinueuses d’un pays en pleine reconstruction. Toutes les générations se livrent à lui pour lui raconter l’histoire de » la perle du Caucase « .

Sujets : la Géorgie, une terre pleine de contrastes/le pays de l’excellence culturelle/La mer Noire, la Riviera du Caucase/Téléphériques, attention vertige/Fort comme un Géorgien/La Svanétie, le mythe de la Toison d’Or

