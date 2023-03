Ici tout commence du 22 mars : Hortense a-t-elle trouvé le corbeau ? (résumé + vidéo épisode 626)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 22 mars, résumé et vidéo extrait épisode 626 – Le secret de Vic a été révélé dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et on peut dire que ça fait peur aux autres élèves de l’institut, qui la mettent à l’écart… Seule sa soeur prend sa défense.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 22 mars 2023 – résumé de l’épisode 626

A l’Institut Auguste Armand, le secret de Vic a été dévoilé. Enzo culpabilise de l’avoir accusée. Hortense, elle, a sa petite idée sur l’identité du Corbeau… Elle pense qu’il s’agit de Tom !

Pendant ce temps là, Axel se confie à Ethan sur la pression qu’il ressent en étant le fils d’Auguste Armand. Et son couple avec Jasmine est mis à rude épreuve. Et le projet Koh-Lanta est lancé.



Ici tout commence du 22 mars 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

