Ici tout commence spoiler : Thomas fait une déclaration à Salomé (vidéo épisode du 20 mars)

Ici tout commence spoiler – Thomas n’a pas tourné la page et est toujours amoureux de Salomé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il va lui faire une déclaration.

Salomé le recadre, elle est avec Gaëtan ! Mais quand Thomas lui demande de lui dire qu’elle n’a plus de sentiment pour lui, Salomé s’énerve et prend la fuite… Est-elle toujours amoureuse de Thomas ?







Après avoir semé la zizanie dans la vie de Salomé, Thomas revient comme une fleur ! Ensemble, ils enseignent un cours. Mais, pour Thomas, ce n’est pas purement professionnel. Il a une idée derrière la tête. Même après toutes ses vacheries, Thomas tente une approche avec Salomé…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 624 du 20 mars 2023, Thomas toujours amoureux de Salomé



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

