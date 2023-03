4.6 ( 10 )

La Grande Librairie du 15 mars 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque semaine, Augustin Trapenard vous donne rendez-vous en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». On vous propose dès maintenant de découvrir les invités et le sommaire de ce soir.







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Qu’est-ce qui fait un grand écrivain ? Son écriture ? Son public ? Son génie ? Comment devient-on un écrivain digne de ce nom et à quel prix ? Cette semaine La Grande Librairie se pique de « successologie », avec Lydie Salvayre, Philippe Djian et le romancier américain Bret Easton Ellis.

La Grande Librairie du 15 mars 2023 : invités et sommaire

📕 Bret Easton Ellis, signe son grand retour à la fiction avec « Les Éclats » (Editions Robert Laffont). Los Angeles, 1981. Bret, 17 ans, est en classe de terminale lorsque débarque un mystérieux nouvel élève. Ce dernier l’obsède au même titre qu’un tueur en série qui se rapproche de son groupe d’amis… Treize ans après « Suite(s) impériale(s) », l’écrivain américain renoue avec ses vieux démons et se met en scène non sans une certaine émotion.



📗 Comment se faire un nom ? Vous saurez tout en lisant « l’Irréfutable essai de successologie » (Editions du Seuil) de Lydie Salvayre. Prix Goncourt en 2014 pour « Pas Pleurer », l’autrice part d’un constat alarmant : la réussite est aujourd’hui devenue le critère suprême du jugement de valeur d’une personne ou d’une œuvre. Un livre explosif qui dynamite nos maladies contemporaines du tout tout de suite et du succès à tout prix.

📘 Enfin, Philippe Djian sème le trouble dans « Sans Compter » (Flammarion), qui nous plonge dans les déboires d’un journaliste pris aux pièges de manigances, de désirs et de morts suspectes. Dans ce vrai faux polar à l’inimitable atmosphère, l’auteur de « 37°2 le matin » (Bernard Barrault, 1985), questionne autant la masculinité que le pouvoir… et l’art de raconter une histoire.

