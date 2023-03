5 ( 7 )

La Grande Librairie du 1er mars 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque semaine, Augustin Trapenard vous donne rendez-vous en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». On vous propose dès maintenant de découvrir les invités et le sommaire de ce soir.







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Quel lien entretient-on avec le vivant ? Cette semaine, La Grande Librairie reçoit des auteurs qui, par leurs mots, défient nos tentations de l’enfermement, de la passivité ou de l’individualisme. Comment penser ou repenser notre relation aux autres et au monde tout entier ?

La Grande Librairie du 1er mars 2023 : invités et sommaire

📙 Erri De Luca, l’un des auteurs italiens les plus traduits dans le monde, publie « Grandeur nature » (Gallimard). A travers neuf nouvelles, il pose un regard poétique sur la relation entre parents et enfants. Un thème qui traverse l’ensemble de son œuvre littéraire, mise à l’honneur dans « Itinéraires » (Quarto, Gallimard). L’occasion de revenir sur le parcours de cet immense écrivain.

📘 Écrivain, cinéaste et militant écologiste, Cyril Dion est également poète. Il publie « Résistances poétiques » (Actes Sud), issu du spectacle du même nom, créé en 2019 avec le musicien Sébastien Hoog. Ce livre réunit ses poèmes accompagnés d’œuvres choisies, signées Ernest Pignon-Ernest, JR ou Anouk Grinberg. Un ouvrage qui interroge notre monde et nous rappelle que « la poésie est partout où les humains résistent ».

📗 Après « Les Danseurs de l’aube » (2021, l’Observatoire), la journaliste et romancière Marie Charrel publie « Les Mangeurs de nuit » (Éditions de l’Observatoire). Dans le Canada de l’après-guerre, une rencontre se noue entre une jeune fille et un ermite. Deux exclus reliés par leur regard, leur capacité à comprendre la nature et la foi qu’ils partagent dans la puissance des récits.



📕 Moine bouddhiste depuis plus de quarante ans, Matthieu Ricard publie « Plaidoyer pour le vivant » (Editions Robert Laffont). Face à un monde confronté en permanence à de nouveaux défis, l’auteur rappelle la nécessité de l’altruisme et de la bienveillance pour redonner sens à nos vies et foi à l’avenir de nos sociétés.

