Les 12 coups de midi : Céline va-t-elle enfin trouver l’étoile mystérieuse ce jeudi ?

Les 12 coups de midi du 30 mars 2023, l’étoile mystérieuse – Céline va-t-elle enfin décrocher l’étoile mystérieuse ce jeudi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ?







Inédit dans l’histoire du jeu quotidien, l’étoile mystérieuse est entièrement dévoilée depuis quatre jour et n’a toujours pas été découverte ! Et pour cause, Céline n’a fait qu’un seul Coup de Maître et n’a pas reconnu Albert Dupontel !







Mais quand cette étoile va-t-elle être découverte ? Selon nos informations, Céline va rester Maître de Midi et grâce à son mari, elle sait maintenant qu’il s’agit d’Albert Dupontel. Elle devrait donc décrocher cette étoile dès qu’elle réussira à faire un Coup de Maître !

Est-ce que ça sera aujourd’hui ? Réponse tout à l’heure à partir de 12h sur TF1 et sur myTF1



