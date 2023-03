L’Événement spécial crise politique en direct ce soir sur France 2 (23 mars)

5 ( 8 )

« L’Événement » au programme TV du jeudi 23 mars 2023 – Ce soir à la télé, France 2 bouleverse sa programmation en raison de l’actualité et propose une grande soirée d’information et de débats avec un numéro exceptionnel de « L’Evénement » présenté par Caroline Roux au soir de la neuvième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Il a pour thème « Crise politique, colère sociale : et maintenant ? ».







Publicité





A suivre en direct dès 20h40 sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV puis en replay sur France.TV







Publicité





L’évènement du 23 mars 2023, « Crise politique, colère sociale : et maintenant ? »

Après le rejet des motions de censure à l’Assemblée nationale et la mobilisation dans la rue, le président de la République Emmanuel Macron peut-il relancer son quinquennat ? Comment renouer le dialogue ? Comment sortir de la crise politique et sociale ?

Une grande soirée de débat avec des personnalités politiques et des membres de la société civile et la diffusion en ouverture de cette soirée d’un reportage exceptionnel tourné par les équipes d’Envoyé Spécial.



Publicité





Sur franceinfo.fr, L’Evénement sera diffusé et décrypté en direct dans le live. Et, les internautes pourront aussi poser des questions aux journalistes de franceinfo.fr.

Par conséquent, les magazines d’information « Envoyé spécial » et « Complément d’enquête » prévus initialement seront programmés le jeudi 30 mars. Et le feuilleton « Un si grand soleil » est déprogrammé et sera diffusé ultérieurement.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note