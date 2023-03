Mort de Marion Game : réaction de Frédéric Bouraly, « on a été très choqués »

4.6 ( 11 )

L’équipe de « Scènes de Ménages » est restée très discrète depuis l’annonce de la mort de Marion Game la semaine dernière. Frédéric Bouraly, alias José, est le premier à avoir dit quelques mots cette semaine dans une interview pour Gala.







« Bien évidemment, il y a la pudeur qui joue, enfin en ce qui me concerne en tout cas, donc je n’avais pas trop envie de m’étendre. J’étais sur la réserve » a déclaré l’acteur de la série d’M6.







« Je préfère réserver les commentaires, les impressions, les sentiments aux gens proches qui, eux, ont leur mot à dire. Moi je préfère, par pudeur par rapport à eux et même par rapport à Marion, en dire le moins possible. (…) Nous tous, on a été très choqués quand on a appris la nouvelle. On tournait en plus ce jour-là avec Valérie. Le meilleur hommage, c’est de continuer à travailler et à faire rire, mais c’était difficile. On y est arrivés, mais c’était difficile »

Les obsèques de Marion Game se dérouleront demain, vendredi 31 mars, à 10h30 en l’église Saint Roch à Paris.



« Vendredi, on sera tous évidemment à l’enterrement de Marion Game. » a confié Frédéric Bouraly

