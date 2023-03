TPMP : pourquoi Matthieu Delormeau a quitté le plateau en urgence ?

4.6 ( 11 )

Coup de théâtre mercredi soir en direct dans l’émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste » sur C8. En effet, Matthieu Delormeau n’était plus présent en plateau après un retour de coupure pub ! Le chroniqueur a du partir précipitamment après avoir reçu une mauvaise nouvelle.







« Il est 20h10. Matthieu Delormeau est parti. Malheureusement, il a un petit souci familial, il doit aller rejoindre les siens. Matthieu a dû partir d’urgence, bien sûr, il va me tenir au courant très vite et on espère que ça va s’arranger. On l’embrasse fort. Il a dû quitter l’émission précipitamment pendant la pub » a expliqué Cyril Hanouna.







Matthieu Delormeau est donc parti pour raisons familiales et depuis, il n’a pas donné de nouvelles sur les réseaux sociaux. Un peu plus tôt, Matthieu avait réglé ses comptes avec Benjamin Castaldi dans le 6 à 7, il avait l’air en grande forme.



