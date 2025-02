« Scènes de ménages » du 24 février 2025 : ce soir le prime spécial 15 ans « Enfin réunis » (extrait vidéo)

Publicité





« Scènes de ménages, 15 ans : enfin réunis ! » du 24 février 2025 – Ce lundi soir, M6 diffuse le prime inédit de « Scènes de ménages » intitulé « Enfin réunis ». Ce prime exceptionnel sera suivi d’un documentaire inédit qui revient sur les 15 ans de la fiction quotidienne.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







« Scènes de ménages » du 14 février 2025

Pour la première fois, tous les couples se retrouvent réunis au même endroit ! Le temps d’un week-end, ils assistent au mariage de Charlotte et Damien, une célébration qui les pousse à s’interroger sur leur propre relation et à célébrer l’amour sous toutes ses formes.

Entre déclarations passionnées et remises en question, cette journée sera rythmée par des élans romantiques, des souvenirs empreints de nostalgie et des échanges aussi inattendus qu’intenses. Et bien sûr, la traditionnelle photo de mariage… où chacun affichera son plus beau sourire… ou presque !



Le casting

Avec Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY (José), Gérard HERNANDEZ (Raymond), Anne-Elisabeth BLATEAU (Emma), David MORA (Fabien), Amélie ETASSE (Camille), Grégoire BONNET (Philippe), Claire CHUST (Leslie), Vinnie DARGAUD (Léo), Claudia MONGUMU (Louise), Ryad BAXX (Jalil), Élodie Poux (Alice), Majid BERHILA (Sofiane)

