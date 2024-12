« Scènes de ménages », le prime « Un Noël complètement givré » ce soir sur M6 (21 décembre)

Publicité





« Scènes de ménages » au programme TV du samedi 21 décembre 2024 – Ce samedi soir à la télé, M6 vous propose un prime spécial Noël de la série « Scènes de ménages ».





A voir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6 play.







Publicité





Scènes de ménages : au programme du prime « Un Noël complètement givré »

Pour certains, Noël rime avec joie et moments conviviaux en famille ou entre amis. Mais pour les couples de « Scènes de ménages », c’est une tout autre histoire ! Entre cadeaux ratés, dinde trop cuite et invités indésirables, revivez les scènes de Noël les plus mémorables des 15 saisons de la série…

Le casting

Avec Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY (José), Audrey LAMY (Marion), Loup Denis ELION (Cédric), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), Anne-Elisabeth BLATEAU (Emma), David MORA (Fabien), Amélie ETASSE (Camille), Grégoire BONNET (Philippe), Claire CHUST (Leslie), Vinnie DARGAUD (Léo), Claudia MONGUMU (Louise), Ryad BAXX (Jalil), Fanny COTTENÇON (Christine), et Didier BÉNUREAU (Gilbert)



Publicité