Un si grand soleil du 20 mars : James tue Mélissa (résumé et vidéo épisode 1108 en avance)

Un si grand soleil du 20 mars, spoiler résumé de l’épisode 1108 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 20 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Mélissa parle à Inès des menaces de James. Inès pense que ça aurait pu mal tourner mais Mélissa est fière de l’avoir envoyer balader. Mélissa veut se trouver un appart, Inès pense que c’est un peu tôt…







Alix est avec Hélène, elle tourne en boucle au sujet de Christian. Elle pense qu’il s’est servi d’elles depuis le début. Mais Hélène rappelle à Alix qu’elles aussi se sont servies de lui… Et Christian aurait pu les dénoncer. Hélène pleure.



Ambre appelle Mélissa, elle n’a pas envie de porter plainte elle craint les répercussions… Mais Mélissa l’encourage à le faire quand même. Ambre veut la voir pour en parler, en fin de journée. Mais James est derrière elle… il lui dit de rentrer chez elle. C’est un piège !

Mélissa retrouve Florent, elle lui dit qu’elle va bien. Florent lui annonce une mauvaise nouvelle : la police n’a pas assez d’éléments, sa plainte va être classée sans suite. Mélissa est sous le choc. Florent lui dit de le laisser faire, de ne rien chercher de son côté. Elle lui promet de ne rien faire…

Alix fait des photos avec Christian. Elle rembarre Ulysse qui lui ramène ses toiles. Avec Christian, ils s’envoient des pics pendant la séance… Pendant ce temps là, Mélissa appelle Enzo pour le prévenir, elle veut encore plus se battre et compte convaincre Ambre de porter plainte. Elle dit à Enzo qu’elle la voit après le boulot et lui demande de ne rien dire à son père.

Au commissariat, Aya se prend la tête avec Becker au sujet de l’affaire classée. Becker l’envoie balader et lui demande se contenter de faire ce qu’on lui demande.

Ulysse se plaint d’Alix auprès de Bilal. Celle-ci l’appelle, Alix lui propose d’exposer ses toiles et organiser un vernissage. Pendant ce temps, Hélène appelle Christian pour s’excuser. Elle dit ne plus lui en vouloir, mais en même temps elle charge une arme… Elle est dans un centre de tir ! Alix retrouve Claudine et lui parle de l’arnaque de Christian. Claudine sait très bien que les Definod étaient des faux et lui dit que Christian a été beaucoup plus malin qu’elle.

Mélissa pense retrouver Ambre mais elle tombe sur James… Il s’en prend violemment à elle tandis que de son côté, Florent confie à Claire que ça a été très dur d’annoncer à Mélissa que sa plainte a été classée sans suite… Il la trouve très courageuse. Mais James a les mains plein de sang, le corps sans vie de Mélissa est au sol…

VIDÉO Un si grand soleil du 20 mars extrait, la mort de Mélissa

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

