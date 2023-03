Un si grand soleil du 22 mars : Manu dérape face à Tresson (résumé et vidéo épisode 1110 en avance)

4.6 ( 9 )

Un si grand soleil du 22 mars, spoiler résumé de l’épisode 1110 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 22 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Enzo est aux côtés d’Inès, ils n’ont quasiment pas réussi à fermer l’oeil de la nuit. Ils ne font que penser à Mélissa. Inès préfère ne pas aller bosser, Enzo préfère aller à la paillotte.







Thierry appelle Alex, il n’a pas encore arrêté James, il semble n’y avoir personne dans sa planque. Alex a convoqué Ambre, la dernière à avoir parlé à Mélissa au téléphone. Aya est remonté jusqu’à l’un des coupables de l’agression de Mélissa, ils vont le convoquer. Aya veut absolument les faire payer.



Evan est content, il vient de boucler le business plan de sa nouvelle clinique. Il en parle à Robin, mais Chloé n’aime pas l’idée que ce soit pour ceux qui ont les moyens. Robin préfère s’éclipser. Evan va chercher des investisseurs.

Marc est avec Alix, il lui montre ses photos en vue d’une expo. Alix lui reproche que ses photos ne racontent rien car il manque une vision. Marc semble le prendre mal et s’en va. Alix lui conseille de creuser et trouver une thématique.

Au lycée, tout le monde craque de réviser. Robin fait toujours la tête à Thaïs alors que les autres proposent d’organiser une fête.

Au commissariat, face à Alex, Ambre fond en larmes. Tresson est interrogé par Manu, il dit avoir fait retirer toutes les vidéos de James de son site. Il ne veut pas cautionner le travail d’un meurtrier. Manu lui demande s’il arrive à se regarder dans une glace le matin… Il lui dit qu’il n’y a personne à l’adresse qu’il a donné pour retrouver Berry.

A l’hôpital, Evan est avec Alain. Evan se plaint de devoir traiter les patients comme du bétail. Il lui parle de son projet de clinique privée.

Robin ne va pas bien, Louis va lui parler. Il en a marre que Thaïs fasse comme si de rien était… Mo retrouve Inès, en larmes devant le lycée. Inès culpabilise, Mo pense qu’elle a fait exactement ce qu’il fallait. L’un des agresseurs de Mélissa est arrêté, sous les yeux de sa femme et sa fille. Face à Manu et Aya, il avoue et dit ne pas s’être rendu compte. Il pleure.

Chloé et Evan s’embrouillent encore devant Robin. Chloé dit croire en l’hôpital public et lui dit que son projet ne lui plait pas. La médecine doit rester accessible à tous. Robin leur dit qu’il préfère aller manger dans sa chambre.

Aya vérifie qu’elle n’est pas suivie, elle rejoint Thierry dans la camionnette devant la planque de James. Cécile annonce à Becker que Ralph et l’autre agresseur sont mis en examen. Becker et Manu lui expliquent qu’ils n’ont pas encore arrêté James mais ils veulent coincer Tresson, qui se moque d’eux. Cécile veut elle aussi le faire tomber.

