Un Si Grand Soleil du 6 mai : l’arrestation de Jérémy, il dit tout ! (résumé épisode 1916 en avance)

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Un si grand soleil du 6 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1916 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 6 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Becker raccroche avec le procureur, il annonce à Janet qu’une enquête pour meurtre sur la copine de Jérémy a été ouverte. Elle lui demande s’il est suspecté, Clément dit qu’il a simplement été entendu en tant que petit ami de la victime. Janet le trouve inquiet, Clément espère juste qu’il a tout dit lors de son interrogatoire. Janet lui dit qu’effectivement on peut douter de sa sincérité… Clément le prend mal et lui rappelle qu’on parle d’un meurtre. Elle s’excuse. Clément lui demande de lui parler pour lui recommander d’être sincère dans ses déclarations mais Janet ne se sentirait pas à l’aise.

Manu prépare son sac pour la boxe, il dit à Eve qu’il y retourne avec Charles ce soir. Eve est surprise mais Manu dit qu’il se débrouille bien. Eve se réjouit de récupérer Toma à la crèche après son cours en prison.



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Aude interroge un gardien d’immeuble, qui a surpris une dispute entre Isaure et un homme. Il a entendu des éclats de voix, ils avaient l’air de se prendre la tête. A la fin, la femme avait l’air bouleversée et est partie. L’homme a fini par la suivre. Aude lui demande s’il pourrait reconnaitre l’homme, il dit que oui. Elle lui montre des photos, il identifie Jérémy !

En prison, Eve donne son cours. Pendant ce temps là, Johanna parle de l’affaire Gimenez à Florent. Elle lui demande quelle est sa stratégie de défense et lui parle de l’enregistrement accablant où elle met un contrat sur la tête d’Eliott Faure. Florent assure que ce n’est qu’une question d’interprétation. Johanna est choquée, pour elle Nathalie Gimenez a commandité le meurtre. Mais Florent rappelle qu’Eliott trempait dans pas mal d’affaires louches… Ça semble tendu entre Johanna et Florent.

La détenue à qui Eve a proposé son aide lui rend sa copie, elle a noté au dos le numéro de Romain.

Jérémy est arrêté et arrive au commissariat avec les menottes ! Becker demande à lui parler un instant, il lui demande s’il n’est pour rien dans la mort de cette fille. Jérémy lui assure qu’il n’a rien fait. Claudine les rejoint, elle vient assurer la défense de Jérémy. Il lui dit qu’il ne comprend pas ce qui se passe, Claudine lui dit qu’elle va le sortir de là.

En interrogatoire, Jérémy avoue à Manu et Aude s’être disputé avec Isaure le soir de sa mort. Il avait peur d’être soupçonné mais jure qu’il ne l’a pas tué. Il parle d’une discussion « compliquée » : Isaure voulait la voir, elle lui a avoué avoir recouché avec son ex ! Jérémy était furieux. Elle lui a parlé du chantage affectif qu’il lui a fait, elle a craqué. Il assure qu’ils sont rentrés chacun de leur côté. Aude lui demande s’il sait qui est son ex, Jérémy sait juste qu’il est prof à Montpellier : il s’était mis d’accord pour garder leur relation secrète !

Eve retrouve Romain, elle lui donne le mot d’Alice. Elle propose de lui faire passer une réponse. Il lui demande si elle tient le coup, Eve a l’impression que oui. Romain demande à lui faire passer autre chose que du courrier… Eve dit qu’elle va esssayer.

Chez Midi Libre, Marc veut parler à Paloma. Il lui annonce que Jérémy est en garde à vue dans l’affaire Isaure. Elle est sous le choc.

Becker appelle la juge Alphand, il lui parle de Jérémy Loubet, le suspect, et l’histoire de l’ex, prof à l’université mais dont ils n’ont pas le nom. Becker informe Cécile que Jérémy est son neveu, il préfère se mettre en retrait tant qu’il est impliqué.

Manu est à la boxe avec Charles. Il trouve qu’il a progressé, Charles prend plaisir. Manu lui parle de Eve qui veut encore qu’elle vienne dîner, Charles lui rappelle que ça ne lui fait pas de bien mais il finit par accepter.

Muriel récupère Toma chez Eve. Eve explique à Muriel qu’elle aimerait organiser le baptême républicain de Toma et que Charles soit le parrain. Muriel dit qu’elle doit y réfléchir. Elle pense que ça ferait du bien à Charles, mais Muriel ne veut pas le choisir pour ça.

Claudine retrouve Becker, elle lui reproche de s’être mis en retrait. Il dit que c’est son neveu et si Jérémy est innocent, ses collègues le prouveront. Claudine est sous le choc : Jérémy est évidemment innocent ! Mais Clément dit qu’ils ne peuvent avoir aucune certitude.

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.