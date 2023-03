Un si grand soleil du 27 mars : Ludo aime toujours Noémie (résumé et vidéo épisode 1112 en avance)

5 ( 10 )

Un si grand soleil du 27 mars, spoiler résumé de l’épisode 1112 en avance – Qu’est-ce qui vous attend ce soir dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce lundi 27 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

A la ferme, Noémie retrouve Tom qui a passé la nuit avec le cheval. Elle le remercie d’avoir veillé sur lui. Ludo les rejoint, il propose de le ramener chez lui. Ils lui donnent sa journée pour se reposer. Tom s’endort dans la voiture.







Au commissariat, Becker interroge Aya et Manu sur les accusations de Berry sur Tresson. Ils sont convaincus que c’est crédible et que Tresson a tout commandité. Ils vont faire une perquisition dans les bureaux de Tresson et organisent une confrontation avec James.



Ludo est de retour à la ferme, il appelle Christophe qui n’a pas encore reçu les résultats d’analyse du cheval. Christophe lui demande où il en est avec Noémie, il a l’impression qu’il est toujours amoureux. Ludo lui assure que non et qu’il est très amoureux de Margot. Noémie arrive et le prend dans les bras, ravie qu’ils aient réussi pour Tom.

Tresson reçoit la visite de Manu. Il est placé en garde à vue. Il leur dit de dégager, Aya lui passe les menottes. Au commissariat, James est confronté à Tresson, qui assure que James ment et veut juste se venger. James s’énerve et Manu doit le calmer.

Enzo parle avec Inès, il est anéanti. Il n’y avait presque personne à l’enterrement de Mélissa. Inès lui assure qu’elle est là s’il a besoin.

Au commissariat, Tresson reproche à Manu de s’acharner sur lui. Il assure ne pas être comme James. Levars rappelle que son client est un honnête citoyen sans histoire.

Noémie appelle Margot au sujet d’un contrat d’exclusivité avec un magasin. Margot propose de prendre l’avis de Florent, Noémie lui propose de prendre un verre enfin de journée pour la remercier, elle accepte.

Au camping, Gary vient soutenir Inès qui pleure.

Cécile annonce à James qu’il est mis en examen. Il ne comprend pas, il dit avoir aidé pour l’enquête en dénonçant Tresson. Cécile lui rappelle le meurtre de Mélissa, il dit qu’il s’est juste défendu. Ça met Cécile hors d’elle, elle lui montre l’état dans lequel ils ont retrouvé Mélissa.

Ludo vient voir Alix, il lui confie qu’elle avait raison concernant ses sentiments pour Noémie. Il craint que Margot s’en rende compte, il est amoureux des deux !

Jonas appelle Tom, il lui reproche de l’avoir planté. Il lui dit qu’il s’est fait arrêter à cause de lui et qu’il va prendre de la prison ferme.

Margot rentre à la coloc et retrouve Ludo, elle a passé une bonne soirée avec Noémie et pense qu’elle pourrait devenir une vraie pote. Ludo propose à Margot de prendre un appart ensemble !

Alex a trouvé une image de Tresson qui apparait dans un miroir sur l’un des tournages, ils ont la preuve qu’il a menti !

