« 9-1-1 » du 25 avril 2023 : vos épisodes inédits de la saison 6 ce soir sur M6

5 ( 6 )

« 9-1-1 » vos épisodes inédits du 25 avril 2023







Au programme, deux premiers épisodes inédits à suivre dès 21h10







« 9-1-1 » du 25 avril 2023 : les deux épisodes inédits de ce soir

Saison 6 – épisode 7 : La star maudite

Felisa Valdez, actrice et influenceuse, subit une succession d’accidents depuis qu’elle a acquis un bracelet provenant de Pompéi censé conjurer la malchance. Buck a confirmé son engagement envers ses amis Connor et Kameron pour le don de sperme et entre en période d’abstinence avant son rendez-vous à la clinique…

Saison 6 – épisode 8 : À chacun son rêve

La 118 intervient dans un festival sur la Renaissance, puis dans des bureaux où un patron a été empoisonné. Buck est chargé de baby-sitting pendant que Chimney et Maddy cherchent un nouveau logement. Eddie et Carla préparent Christopher pour son premier bal de promo.



Quand les catastrophes s'enchaînent, c'est bon de savoir qu'on peut compter sur eux !

Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6

