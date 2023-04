Love Island : l’aventure a commencé ! (résumé + replay 24 avril)

5 ( 4 )

C’est parti pour Love Island, la nouvelle télé-réalité de dating ! Le lancement avait lieu ce soir sur M6 avec Delphine Wespiser, dans la villa de Love Island aux Canaries. Delphine invite les téléspectateurs à télécharger l’application Love Island, sur laquelle ils devront faire un premier choix dès la fin de l’émission.







Magnéto sur l’arrivée des Islandeuses dans la villa. On découvre : Anna, 21 ans; Cindy, 25 ans; Fiona, 22 ans; Perle, 23 ans; et Perrine, 28 ans.







Delphine Wespiser rejoint les Islandeuses et les interrogent sur ce qu’elles recherchent. Place ensuite à l’arrivée des garçons : Edgar, 21 ans; Gabriel, 24 ans; Sacha, 26 ans; Simone, 24 ans; et Valentin, 22 ans.

Les couples se forment :

– Edgar choisit Perrine alors que Fiona s’était avancée la première.

– Simone arrive ensuite et il choisit Cindy !

– Valentin choisit Perle

– Sacha choisit Anna

– Gabriel choisit Anna



Delphine demande à Fiona si elle accepte de former un couple avec Sacha, elle dit oui. Delphine s’éclipse et ils peuvent tous commencer à faire connaissance. Ils se présentent et rapidement les couples commencent à se découvrir et se rapprocher. Valentin et Perle se rapprochent ! Mais Simone et Cindy ne sont pas sur la même longueur d’ondes, ils ne sont pas d’accord concernant la fidélité.

Delphine revient avec un nouvel venu : Issam. Les filles flashent directement sur lui ! C’est aux téléspectateurs de voter sur l’application pour décider avec qui il doit former un couple. Verdict demain dans la quotidienne !

Love Island, le replay du 24 avril

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce lundi 24 avril 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous demain, mardi 25 avril, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 2 !

