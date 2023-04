5 ( 10 )

C à vous du 11 avril 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 11 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Immeubles effondrés à Marseille : plus de 200 personnes évacuées, les recherches des disparus se poursuivent. On en parle avec Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement

🔵 📌 Menaces, insultes, violences… un spécialiste du phénomène complotiste nous révèle l’envers du décor. Rudy Reichstadt, fondateur du site ConspiracyWatch, auteur du livre “Au cœur du complot”, à paraître demain aux Editions Grasset, est l’invité de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Julie Andrieu pour son livre de cuisine “Pasta”, paru aux Edition Marabout

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Tom Meyer, chef de cuisine meilleur ouvrier de France à “Granite” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Pierre Richard et Philippe Katerine pour le film “La plus belle pour aller danser”, réalisé par Victoria Bedos, en salle le 19 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 11 avril 2023 à 19h sur France 5.



