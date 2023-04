4.2 ( 5 )

C à vous du 14 avril 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 14 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : retour sur les décisions du Conseil Constitutionnel. On en parle avec Jerome Guedj, député PS-NUPES de la 6ème circonscription de l’Essonne et Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l’Université Paris II-Assas

🔵 📌 Incendie de Notre-Dame de Paris : quatre ans après, où en est le chantier ? Général Jean-Louis Georgelin, président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris

🔵 🎵 Le live : Charlotte Reinhardt présente la réédition de son album “Colors Deluxe”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Julia Sedefdjian, cheffe propriétaire de « Baieta » à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Dany Boon et Kad Merad pour le film “La vie pour de vrai”, en salle le 19 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 14 avril 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note