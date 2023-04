C à vous du 19 avril 2023 : Ahmed Sylla ce soir sur France 5 (invités et sommaire)

5 ( 9 )

C à vous du 19 avril 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme tous les jours sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 19 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 De Mai 68 aux Gilets jaunes, les présidents face à la colère de la rue. Patrice Duhamel et Michèle Cotta présentent le documentaire “Présidents, le prix à payer – face à la rue”, diffusé le 29 avril à 21h sur Public Sénat

🔵 📌 Endométriose : Carrefour annonce mettre en place des congés spéciaux pour les femmes qui en souffrent. On en parle avec Enora Malagré, en tournée dans toute la France au mois de mai pour la pièce “La voie des femmes”, dans C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Redouane Bougheraba pour son spectacle “On m’appelle Marseille”, en tournée dans toute la France, dont du 25 juin au 4 juillet au Dôme de Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Têtedoie – Chef propriétaire du restaurant “Christian Têtedoie” à Lyon

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Ahmed Sylla pour le film “Notre tout petit petit mariage”, en salle le 26 avril 🎬

