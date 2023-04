5 ( 13 )

C à vous du 7 avril 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 7 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Souveraineté énergétique : un rapport accablant sur les choix de la France Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie, rapporteur de la commission d’enquête sur la perte de souveraineté énergétique, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Vaccins, guerre en Ukraine, immigration… Quand les fake news se propagent. Julien Pain, journaliste spécialiste des fake news à Franceinfo, présente l’enquête “Désinformation : la contagion”, diffusée sur franceinfo TV ce soir à 19h, est l’invité de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : David Castello-Lopes pour son spectacle “Authentique”; et Noémie Merlant et Audrey Dana pour le film “Les âmes sœurs”, en salle le 12 avril

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Baptiste Denieul, chef propriétaire de la Maison Tiegezh à Guer

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Le galeriste Johann Naldi pour son livre “Hors-cadre”, paru aux éditions Herscher; et Paloma Picasso, fille de Pablo Picasso et Georges-Marc Benamou pour le documentaire “L’Affaire Picasso”, diffusé le vendredi 7 avril à 21H sur France 5

