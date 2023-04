Echappées Belles du 22 avril : direction les Hauts-de-France ce soir sur France 5 (sommaire)

5 ( 10 )

Echappées Belles du 22 avril 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Les Hauts-de-France, de village en village » suivi de la rediffusion « Week-end à Marseille ».







Publicité





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 22 avril, à 20h55 – « Les Hauts-de-France, de village en village »

Des estrans de la Côte d’Opale et de la baie de Somme au labyrinthe du Marais audomarois en passant par la campagne verdoyante de la Picardie verte, la région est jalonnée de belles cités chargées d’histoire et de charme. Certes, les grandes villes comme Lille ou Amiens présentent de nombreux attraits qui n’échappent pas aux touristes mais les villages, à l’image de ceux que ces nouvelles échappées belles présenteront, n’ont rien à leur envier. Leur riche patrimoine, souvent insoupçonné du grand public, vaut indubitablement le détour.

Les villages des Hauts de France se goûtent aussi pour leur convivialité qui fédère leurs habitants, fiers de leur territoire et de leur culture locale. Une bonhommie et une chaleureuse hospitalité qui se retrouvent aux quatre coins de cette région aux influences disparates.



Publicité





Pensé comme une itinérance, ce voyage de village en village aux commandes de Jérôme Pitorin est l’occasion d’aller à la rencontre de celles et ceux qui contribuent à la richesse du patrimoine des Hauts de France.

Comment font les habitants pour maintenir l’esprit et la culture authentique des villages ? Qu’est-ce qui unit les habitants des villages des Hauts de France ?

Reportages : Carte d’identité des villages des Hauts de France / Terrils en la demeure / D’un village à l’autre / Lâcher les chevaux / Le hareng roi / Des royaumes de forêts.

Echappées Belles du 22 avril à 22h30 – « Week-end à Marseille »

Ici à Marseille, règne l’accent du sud, la pétanque et le football, tout cela dans une ambiance vivante au parfum salé par la Méditerranée. La ville est caractérisée par les immigrations successives, qui en ont fait une ville monde, un savant mélange de cultures qui lui y apporte toute sa richesse. Elle grouille, explose de monde et de bruit ; sa particularité tient aussi dans la possibilité de s’échapper au calme en quelques instants. C’est la seule ville française qui connaît un parc national protégé en son sein. Ismaël emmène le téléspectateur entre terre et mer, dans une cité idéale pour un week-end sous le soleil…

Sujets : les Marseillais/Le train de la côte bleue/Les saveurs de Marseille/Marseille et ses ports/Dans le secret des Calanques/Quartiers Nord, au-delà des clichés.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 22 avril 2023 dès 21h sur France 5

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note