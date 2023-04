Ici tout commence spoilers : les élèves aident Claire, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 24 au 28 avril 2023)

5 ( 8 )

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 24 au 28 avril 2023 – C’est le début du week-end et vous êtes déjà curieux de savoir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le lancement de la cafétéria et les conséquences de la démission de Claire.

A LIRE AUSSI :

Ici tout commence spoiler : Claire se sent mal en cuisine (vidéo épisode du 26 avril)







Publicité





La brigade féminine ne lâche rien et veut convaincre Claire de revenir car Diane Leyre exige qu’elle participe au menu de son anniversaire ! Mais Claire ne va toujours pas bien et tout est compromis… Mais vendredi, c’est le grand jour et l’ancienne Miss France est bien là !

Théo fait en sorte de pouvoir se rapprocher d’Anaïs tandis que Lenglart s’intéresse enfin à Kelly !

Et Enzo et Vic mettent les choses au clair alors que Jude finit par accepter le date arrangé par Charlène et Billie.



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 avril 2023

Lundi 24 avril (épisode 649) : Suite à la démission de Claire, la brigade féminine est bouleversée. Tandis que la cafétéria est un succès, Solal a un nouveau crush. En cuisine, Lenglart remarque enfin le potentiel de Kelly.

Mardi 25 avril (épisode 650) : La brigade féminine doit convaincre Claire de revenir pour la star. Rose apprécie la considération des élèves à son égard. Enzo et Vic mettent les choses au clair.

Mercredi 26 avril (épisode 651) : En cuisine, Claire réalise qu’on lui a menti. Lenglart fait une proposition que Kelly ne peut pas refuser. Vic comprend où elle en est avec Théo.

Jeudi 27 avril (épisode 652) : Claire fait ses adieux à la brigade de filles. En cuisine, l’alchimie entre Théo et Anaïs persiste. Jude tombe de haut lors de son date arrangé par Charlène et Billie.

Vendredi 28 avril (épisode 653) : Diane Leyre arrive à l’Institut, c’est le grand moment pour la brigade de filles ! Jude et Charlène jouent les entremetteurs pour Billie. Au Double A, Théo fait un mauvais coup pour se rapprocher d’Anaïs.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 24 au 28 avril 2023

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note