Enquête Exclusive du 23 avril 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Cette semaine, elle a pour thème « Andalousie : immersion au cœur de la terre sacrée des Gitans ».







Enquête Exclusive du 23 avril 2023 : votre émission en résumé « Andalousie : immersion au cœur de la terre sacrée des Gitans »

L’Andalousie est la principale terre d’accueil pour les Gitans, arrivés en Espagne au XVe siècle après avoir été chassés du Rajasthan, en Inde. Ils seraient aujourd’hui quatre-cent-mille sur les huit millions d’habitants que compte la région. Plus qu’ailleurs, les Gitans sont ici fiers de leurs racines et de leurs valeurs. Longtemps, ils ont constitué une communauté secrète, repliée sur elle-même. Aujourd’hui, les Gitans organisent les plus grandes fêtes.

Pour mieux se faire accepter par la société espagnole, la plupart des familles gitanes ont choisi la religion catholique. Chaque année, elles descendent dans les rues pour les fêtes saintes que les Gitans se réapproprient avec démesure. Lors de la semaine sainte, nous serons avec la famille de Chesco. Le Jeudi Saint, ses membres portent la statue sacrée, la Vierge noire. Au même moment, à Séville, la ville entière vibre au son des tambours. Un moment unique au monde. Cinquante-huit confréries défilent avec des costumes incroyables.

Au fil du temps, les Gitans sont devenus les stars de l’Andalousie. Leurs robes et leur musique font rêver. Ce sont les plus grands danseurs de flamenco et les plus redoutables vendeurs de chevaux d’Espagne. Ils font des affaires sans contrat, à la parole donnée. Beaucoup ont troqué leurs roulottes pour des maisons. Certains ont même creusé la roche pour s’y installer. Leur mode de vie fascine et intrigue.

Pourtant, à quelques kilomètres de ces lieux de fêtes, d’autres Gitans ont à peine de quoi survivre. Un sur deux vivrait sous le seuil de pauvreté. Nous avons pu pénétrer dans un ghetto gitan dans le sud de la capitale andalouse, le quartier des 3 000. Des centaines de familles sont livrées à elles même. Les règlements de compte sont quotidiens, le taux de criminalité explose depuis des années. C’est le quartier le plus pauvre et le plus dangereux d’Espagne. Ces Gitans vivent dans des immeubles délabrés, sans accès à l’électricité, sans payer de loyer. Les enfants ne vont même plus à l’école.

Malgré les difficultés économiques, les Gitans traditionnels investissent des sommes colossales pour leurs mariages. Chez eux, ce sont des fêtes exceptionnelles, grandioses, inoubliables car il s’agit de la cérémonie la plus sacrée au sein leur communauté. Les jeunes filles se marient alors qu’elles ne sont que des enfants. Leurs rites sont archaïques et décriés mais personne n’ose les remettre en cause.

Plongée dans les étonnants secrets de ces fêtes gitanes.

