Florent Pagny : sa biographie fait un carton

5 ( 7 )

Florent Pagny a sorti sa biographie la semaine dernière. Intitulée « Pagny par Florent », cette biographie du chanteur, qui se bat contre le cancer, fait déjà un carton avec plus de 30.000 exemplaires écoulés en 3 jours !







Publicité





Un ouvrage dans lequel Florent Pagny se confie sur les moments importants de sa vie. Ses débuts de chanteur enfant, le succès, mais aussi les déceptions et la maladie.







Publicité





Cette biographie a été écrite avec Emmanuelle Cosso, écrivaine, parolière et amie de longue date du chanteur.

Le livre est numéro 1 des ventes sur Amazon.



Publicité





Présentation de la biographie de Florent Pagny « Florent par Florent »

« Soudain quelque chose se passe. Quelque chose se casse. Une mue légère dans ma gorge. Une membrane qui se déchire et laisse passer la lumière, un flow, un flux d’émotion, un son nouveau, plein, d’une couleur brillante. Je dirais que je suis né une seconde fois ce jour-là. Je suis tellement heureux ! J’ai onze ans et je sais désormais ce que sera ma vie. Chanter. »

Florent, né en 1961 dans une famille modeste de Bourgogne, est devenu Pagny, le chanteur aux quinze millions de disques vendus. Comment ? Son succès doit autant à son talent de chanteur qu’à la manière extraordinaire dont il s’est réinventé, vie après vie.

À l’aube de ses soixante ans, Florent a voulu ce livre et failli ne pas le faire, tant la tâche s’annonçait ardue pour cet artiste aussi sensible que puissant. « Tout était-il racontable ? Faire revivre mes amours de jeunesse, les années folles, ce serait facile. Mais les déceptions, les trahisons ? Si je racontais, je n’allais pas le faire à moitié. » Cependant, il est trop tard pour renoncer lorsque la machine à se souvenir s’est mise en marche.

Pagny est donc enfin raconté par Florent, qui n’oublie rien de son passé d’enfant hyperactif, de ses rêves de gosse, des claques et des larmes, des très hauts et des très bas, des amours et amitiés passionnelles, Vanessa Paradis, Johnny, Coluche, Philippe Starck… et de sa rencontre magique avec Azucena, la femme de sa vie, son double, dont il est indissociable depuis trente ans.

Écrit avec Emmanuelle Cosso, écrivaine, parolière et amie de longue date du chanteur, cet ouvrage se lit comme un roman, dans lequel chacun retrouvera un peu de lui-même au fil de la bande-son d’un artiste majeur de la chanson française.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note