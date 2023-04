Ici tout commence du 7 avril : Louis refuse le deal de Teyssier (résumé + vidéo épisode 638)

4.4 ( 7 )

Ici tout commence du 7 avril, résumé et vidéo extrait épisode 638 – Les Armand vont-ils accepter le deal de Teyssier et lui céder une part de l’institut dans votre série « Ici tout commence » ? Clotilde a peur des répercutions mais Louis refuse catégoriquement l’idée de voir Teyssier devenir propriétaire…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Claire cache quelque chose (vidéo épisode du 11 avril)







Publicité





Ici tout commence du 7 avril 2023 – résumé de l’épisode 638

Les élèves de l’institut se préparent pour Pâques ! Mais, en cuisine, ce n’est pas facile de résister au chocolat… Réunion de crise pour les Armand. Clotilde se sent menacée par Teyssier et annonce à ses frères et sa soeur le deal de Teyssier. Mais Louis refuse catégoriquement de lui céder une partie de l’institut !

La brigade des filles reçoit la manager d’une star pour une dégustation. Teyssier fait une proposition alléchante à Antoine.



Publicité





Ici tout commence du 7 avril 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note