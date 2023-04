« Koh-Lanta, Le Feu Sacré » : qui a été éliminé lors de la réunification ? (résumé + replay 11 avril)

5 ( 10 )

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 8 du mardi 11 avril 2023 – C’est parti pour l’épisode 8 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Ils ne sont plus que 6 jaunes et 6 rouges et ce soir, c’est la réunification !







Place d’abord au jeu de confort, le dernier en équipes. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : le cochon-pendu ! Denis explique que le talisman aura un double avantage : la protection lors du prochain conseil et un autre avantage qu’il présentera après. Denis présente ensuite la récompense : un burger ! Ils auront les frites que si les deux derniers sont de la même tribu.







Tania est la première à tomber. A la fin, il reste Julie chez les jaunes et Héléna chez les rouges. Pas de frites du coup. Julie tombe et c’est Héléna qui offre la victoire aux rouges. Elle remporte le talismman du feu sacré et Denis annonce que c’est l’heure de la réunification. Et Héléna, grâce au talisman, ne peut pas être éliminée ni être ambassadeur.

Denis explique que dans chaque équipe, ils vont devoir s’accorder à l’unanimité pour désigner un ambassadeur parmi les volontaires. Les rouges savourent leurs burgers pendant que chez les jaunes, on parle ambassadeurs. Gilles, Nicolas et Grace se proposent. Tout le monde finit par désigner Grace. Chez les rouges, Quentin veut être ambassadeur et tout le monde est d’accord.



Quentin confie à Frédéric qu’il a trouvé un collier d’immunité, il lui donne au cas où il ne reviendrait pas. Frédéric lui assure que s’il revient il lui donnera. Les jaunes plient bagage pour rejoindre le camps rouge qui sera le camps de la tribu réunifiée.

Grace et Quentin se retrouvent et Denis leur rappelle qu’ils doivent se mettre d’accord pour éliminer un aventurier encore en compétition. Sinon, ils iront aux boules et l’un d’eux sera éliminé !

Les jaunes et les rouges sont réunis. Nicolas et Frédéric sont ravis de se retrouver et comptent bien reformer leur alliance de départ avec Quentin et Gilles. Mais ils comptent rester discrets !

Les ambassadeurs, et l’aventurier éliminé est…

Les ambassadeurs ont-ils trouvé un accord ? Grace et Quentin n’arrivent pas à se mettre d’accord, Grace ne lâche rien et ne comprend pas que Quentin ne veule pas se rallier aux ex-jaunes de départ. Ils décident d’aller aux boules et appellent Denis. Et c’est Quentin qui tire la boule noire, il est donc éliminé !

Et rendez-vous le mardi 18 avril pour suivre l'épisode 9 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Il s'agira de la réunification !

