Les 12 coups de midi du 5 mai 2026 : Lilou continue, l’étoile mystérieuse enfin décrochée ?

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Les 12 coups de midi du 5 mai 2026, 2ème victoire de Lilou – Seconde victoire pour Lilou ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Après avoir éliminé Aloïs hier, Lilou a-t-elle enfin décroché l’étoile mystérieuse ce midi ? Réponse !


Les 12 coups de midi du 5 mai 2026 : Lilou continue, l'étoile mystérieuse enfin décrochée ?
Capture TF1


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Les 12 coups de midi du 5 mai, Lilou signe une 2ème victoire

Non, avec un adversaire peu efficace et une victoire à 200 euros aujourd’hui, Lilou n’a toujours pas pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse. Elle totalise 200 euros en 2 victoires dans sa cagnotte. Et avec la nouvelle règle, l’étoile mystérieuse pourrait bien rester comme ça encore plusieurs jours !

Rappelons qu’il s’agit de Pio Marmaï. Côté indices : le test de grossesse faisait référence à son rôle dans « Un heureux événement », centré sur la maternité ; la clé plate évoquait son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval renvoyaient à sa participation dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappelaient le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse ; la machine à tatouer faisait écho à ses nombreux tatouages ; enfin, la palette de peinture évoquait son rôle dans « La Vénus électrique ».

Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman, Angelina Jolie, Emmanuelle Béart, Benjamin Millepied


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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

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