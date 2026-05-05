« Selma et Madison : à la vie, à la mort » : votre téléfilm ce 5 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Selma et Madison : à la vie, à la mort » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 5 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Selma et Madison : à la vie, à la mort ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Selma et Madison : à la vie, à la mort » : l’histoire, le casting

Deux sœurs, Selma et Madison, ont suivi des chemins de vie opposés. Tandis que Madison semble mener une existence idéale, Selma est mariée à un policier qui cache une double vie de dealer violent et manipulateur. Fuyant cette situation dangereuse, Selma trouve refuge chez sa sœur… mais son passé la rattrape. Désormais, toutes deux se retrouvent menacées.



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Avec : Brianna Cohen, Zach Meiser (Jason), Cheryl Frazier (Tamara), Wanda Morganstern (La shérife), Nicole Marie Johnson, Brandon Tyler Moore (Mickey)

Et à 16h, « Echangées à la naissance » (rediffusion)

Brooke, une paysagiste talentueuse à la vie en apparence parfaite, voit son quotidien bouleversé lorsqu’elle apprend que sa fille, Hailey, n’est pas son enfant biologique. Sa famille traverse alors une profonde crise en découvrant qu’à la naissance, Hailey a été échangée avec Breanne, la véritable fille de Brooke, élevée depuis toujours par Alexis, une serveuse au parcours difficile. Tandis que les deux adolescentes tentent de tisser des liens avec leurs mères biologiques respectives, Alexis, terrifiée à l’idée de perdre Breanne au profit d’un milieu plus privilégié, sombre peu à peu dans une spirale incontrôlable.

Avec : Lindsay Hartley (Brooke Jenkins), Hannah Barefoot (Alexis), Allison McAtee (Viv), Matthew Pohlkamp (Carter Jenkins)