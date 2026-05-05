Ligue des Champions : suivre Arsenal / Atlético en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue des champions 5 mai 2026 – Arsenal / Atlético en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ Foot ! La Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir avec la demi-finale retour entre l’Atlético de Madrid et Arsenal.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Ce soir, Arsenal FC reçoit l’Atlético de Madrid à l’Emirates Stadium pour la demi-finale retour de Ligue des champions de l’UEFA. Après un match aller très serré conclu sur un score de 1-1 à Madrid, les deux équipes abordent cette rencontre décisive à égalité parfaite, avec une place en finale en jeu.

Dans un duel annoncé comme tendu et tactique, Arsenal part légèrement favori grâce à sa solidité à domicile et sa bonne dynamique, mais l’Atlético, fidèle au style combatif de Diego Simeone, reste redoutable dans les grands rendez-vous. Entre la créativité des Gunners et l’expérience des Colchoneros, tout laisse penser que ce choc pourrait se jouer sur des détails, dans une ambiance électrique à Londres.



Publicité





Arsenal / Atlético – Composition des équipes

🔵 Arsenal (composition probable) : Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapié – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Martinelli

🔵 Atlético (composition probable) : Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Alvarez, Griezmann

Arsenal / Atlético en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Arsenal / Atlético, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.