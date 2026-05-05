Demain Nous Appartient spoiler : Marianne fait une découverte choc sur Jean ! (6 mai 2026)

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Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Jean cache bien son jeu dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que William et Sofia sont tous les deux tombés sous son charme, demain, dans l’épisode du mercredi 6 mai 2026, les choses vont enfin se corser pour Jean !





Alors qu’il est chez lui entrain de visionner une vidéo au sujet du jeu vidéo dont Nordine a parlé la veille (certainement pour l’impressionner au cours d’une partie), Jean reçoit un message vocal de Marianne : elle veut le voir de toute urgence !







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A l’hôpital, Marianne annonce à Jean qu’elle a découvert que son diplôme était absent de son dossier ! Elle a contacté le CHU dans lequel il travaillait avant et ils ne l’ont pas non plus. Jean tente de noyer le poisson, il dit qu’elle l’aura d’ici quelques jours… Il lui demande de dire aux RH que tout est ok ! Marianne refuse et exige d’avoir son diplôme en fin de journée.

Au même moment au commissariat, Victor Brunet vient porter plainte ! Il explique à Manon que sa messagerie professionnelle a été piratée : un mail calomnieux a été envoyé en son nom et laisse entendre qu’il aurait chargé Charles de truquer les comptes du Spoon pour faire croire que Bart volait dans la caisse ! Le mail a été relayé sur les réseaux avec le tag « tous menteurs ». Victor explique à Manon qu’il avait oublié sa tablette à l’hôpital la veille, pendant une bonne heure. Il lui parle de William, mais aussi de l’infirmier…



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Plus tard, Manon explique à Roxane qu’elle soupçonne Jean, elle ne le sent pas ! Elle tente ensuite d’ouvrir les yeux de son père, à qui elle reproche d’être aveuglé par ses flatteries… Mais William assure que Jean est un gentil garçon. Le soir, Manon annonce à Sofia que Jean est suspect dans une affaire de piratage informatique et diffamation !

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.