La Villa du 5 avril 2023 : résumé et extrait vidéo de l’épisode 4

La Villa du 5 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 4 en avance – Ce mercredi et comme chaque soir sur TFX, c’est un épisode inédit de « La Villa » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir avec le résumé et un extrait vidéo !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h sur TFX mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







La Villa du 5 avril 2023 – résumé de l’épisode 4

Quelques heures à peine après son arrivé dans la villa, Geronimo inaugure les coachings de Lucie. L’occasion pour le jeune cœur brisé de se libérer de ses démons. De son côté, Kitti ne se sent pas bien, elle décide de partager ses doutes et ses questionnements avec Lucie pour y voir plus clair. Entre Raya et Yanis, les rapprochements se font sentir, un détail fortement remarqué par les autres cœurs brisés. Pour Jane, c’est l’heure de son premier coaching, comment ce rendez-vous va-t-il se passer ?

La Villa du 5 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode 4

« Je me fais ch*er dessus complet » : existe-t-il pire situation que celle-ci lors d’un date ?



#LaVilla8

🤣 "Je me fais ch*er dessus complet"

😭 Existe-t-il pire situation que celle-ci lors d'un date ?

➡️ Rendez-vous ce soir, dès 18h sur @tfx pic.twitter.com/tPrX3eJMkv — La Villa TFX (@LaVilla_TFX) April 5, 2023

