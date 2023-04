5 ( 8 )

C à vous du 5 avril 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir de la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 5 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Climat social, retraites, avenir de la gauche… Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, auteur du livre “Ma vie avec Mauriac” à paraître demain aux éditions Gallimard, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 de C à vous : Etats-Unis, Donald Trump plaide “non coupable” de 34 chefs d’inculpation. On en parle avec Grégory Philipps, chef du service Reportages à BFMTV, ancien correspondant de Radio France aux Etats-Unis

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Bilal Hassani en tournée en France pour son album “Théorème”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Baptiste Denieul, chef propriétaire de la Maison Tiegezh à Guer

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Philippe Caverivière, humoriste, chroniqueur “L’œil de Philippe” du lundi au vendredi sur RTL et “Quelle Époque !” le samedi soir sur France 2; et Matthieu Noël, présentateur “Zoom Zoom Zen” du lundi au vendredi à 16h sur France Inter

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 5 avril 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note