Les mystères de l’amour du 30 avril : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 5 saison 32 en avance)

Les mystères de l'amour du 30 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 5 de la saison 32 – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TMC, c'est un épisode inédit de votre série « Les mystères de l'amour » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode de ce samedi soir, intitulé « Dangereux rivage ».







Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Les mystères de l’amour du 30 avril 2023 – résumé de l’épisode 5 saison 32 « Dangereux rivage »

Fanny démarre sa tournée américaine en compagnie de Christian. Première étape : Nashville. Jeanne découvre que Pierre s’est mis dans une situation dangereuse pendant son amnésie. Juan, le fils de Peter, est de retour en France pour tenter d’aider Eve, il en apprend davantage sur ce qui l’a amené derrière les barreaux. Nicolas se fait séduire par une nouvelle collaboratrice.

Les mystères de l’amour du 30 avril – la vidéo de l’épisode

En attendant ce soir, cet épisode est à découvrir en avant-première sur myTF1 Max en cliquant ici.



Les mystères de l'amour, c'est les samedis et dimanches soirs, à 19h50 sur TMC.