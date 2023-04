« NCIS : Hawaï » du 1er avril : vos épisodes inédits ce soir sur M6

4.9 ( 7 )

« NCIS : Hawaï » du 1er avril 2023 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la saison 1 inédite de la série « NCIS : Hawaï » ce samedi soir. Au programme ce soir, trois nouveaux épisodes inédits !







A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6play pour le replay.







« NCIS : Hawaï » du 1er avril 2023 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 17 : La faille

Lorsqu’une attaque informatique cause des problèmes dans le fonctionnement d’un barrage, Ernie et une équipe de hackers sont chargés de réparer les dégâts avant que l’électricité et l’eau ne soient coupées partout sur l’île.

Saison 1 – épisode 18 : T.N.T.

2e partie du cross-over avec NCIS

Nick Torres se rend à Hawaï pour suivre une piste dans le cadre de son enquête sur la mort d’un Marine dans une explosion de munitions en Afghanistan 5 ans plus tôt. Les deux agences du NCIS vont alors collaborer pour enquêter sur la société militaire privée responsable de l’incident, Fortress.



Saison 1 – épisode 19 : Le cri d’une lionne

Le NCIS enquête sur le naufrage d’un navire transportant des animaux exotiques qui a causé la mort d’un officier, attaqué par un prédateur, et menace désormais la biodiversité d’Oahu. Ernie offre à Lucy une séance chez un chaman hawaïen et Alex se blesse en jouant au baseball, entrainant une longue convalescence…

VIDÉO bande-annonce

À VENIR

L’équipe du NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

