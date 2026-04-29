Audiences 28 avril 2026 : le final de « A priori » leader devant « Koh-Lanta »

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Audiences 28 avril 2026 – C’est France 3 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mardi soir avec le final de la saison 2 inédite de la série « A priori », portée par Florent Manaudou, qui a captivé 2,74 millions de téléspectateurs pour 14,9% de pda.





C’est devant TF1 avec la Réunification de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,55 millions de téléspectateurs pour 14,2% de pda.







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Audiences 28 avril 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le documentaire inédit « Tchernobyl, une tragédie sans fin », qui a intéressé 1,61 million de téléspectateurs pour 8,6% de pda.

M6 lançait la nouvelle série inédite « Lockerbie : Attentat en plein vol ». L’épisode 1 a été suivi hier soir par 1,04 million de téléspectateurs pour 5,7% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie