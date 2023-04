The Voice du 22 avril : quels talents continuent ? (résumé + replay des 2èmes battles)

5 ( 7 )

The Voice du 22 avril 2023, résumé et replay – C'est parti pour la neuvième soirée de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney lancent la seconde soirée de battles ce soir !







La première battle de la soirée est au sein de l’équipe de Zazie. Thomas Larose affronte Robin sur « Il est où le bonheur ? » de Christophe Maé. Par les autres coachs, Amel et Vianney ont préféré Robin et Bigflo & Oli opteraient pour Thomas. Zazie hésite mais garde Robin ! Et Vianney appuie pour voler Thomas !

Place ensuite à la team d’Amel Bent. Zoé et Cylia s’affrontent sur « Destin » de Céline Dion. Amel décide de continuer avec Zoé, expliquant qu’elle pense qu’elle en a le plus besoin.







On continue la soirée avec l’équipe de Bigflo & Oli. Bey est face à Nochka sur « La Seine » de Matthieu Chedid et Vanessa Paradis. Vianney et Amel penchent du côté de Bey, Zazie choisirait Nochka. Bigflo & Oli choisissent de continuer avec Nochka ! Bey est donc éliminé.



La battle suivante concerne Lola, Morgan et Maxence dans l’équipe de Vianney. Ils chantent « Qui a le droit » de Patrick Bruel. Tous les autres coachs choisiraient Lola ! Et Vianney hésite mais garde Lola !

Place à la team Zazie, Max Novik affronte Esmé sur « Sign of the times » de Harry Styles. Tous les autres coachs ont tous un penchant pour Max. Et Zazie, très émue, annonce qu’elle continue avec Max.

On continue avec Vianney : Kiona face à Marilyne Naaman sur « Dernière danse » d’Indila. Tous les autres coachs continueraient avec Marilyne. Et Vianney poursuit avec Kiona ! Le buzz retentit, Zazie décide de garder Marilyne. C’est donc fini pour Ludmilla, que Zazie avait sauvé le premier soir.

Battle dans l’équipe d’Amel Bent : Abram face à Micha sur « Alter ego » de Jean-Louis Aubert. Tous les autres coachs auraient choisi Micha ! Et Amel décide de continuer avec Micha.

Place à Bigflo & Oli, Los Malunos sont face aux soeurs Doya. Ils s’affrontent sur « Ingobernable » de C.Tangana. Ils décident de garder les soeurs Doya ! Amel buzze, elle sauve Los Malunos. Awan, qu’elle avait repêché la semaine dernière, est donc éliminé !

On poursuit avec l’équipe d’Amel Bent. Giulia Falcone est opposée à Megane Lebel sur « Memory » de Barbara Streisand. Tous les coachs sauveraient Giulia ! Amel décide de continuer avec Giulia.

Nouvelle battle dans la team Zazie : Jade est face à Yvan sur un titre de Johnny Hallyday « Je te promets ». Bigflo & Oli et Amel choisiraient Yvan tandis que Vianney irait vers Jade. Zazie choisit Yvan !

The Voice du 22 avril 2023, le replay

Cette neuvième soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 8ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 29 avril 2023 pour suivre le début des battles !

